Demirçeviren Ailesi'nin kız çocuk heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirçeviren Ailesi'nin kız çocuk heyecanı - Son Dakika

Demirçeviren Ailesi'nin kız çocuk heyecanı

6 saat önce

İhlas Haber Ajansı Balıkesir Muhabiri Bahadır Demirçeviren ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşıyor.

Demirçeviren Ailesi'nin kız çocuk heyecanı, System.String[]

İhlas Haber Ajansı Balıkesir Muhabiri Bahadır Demirçeviren ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşıyor.


İhlas Haber Ajansı Balıkesir Temsilcisi Bahadır Demirçeviren ve eşi Pınar Demirçeviren ikinci kez çocuk sahibi olmanın heyecanını yaşarken, Ata Çınar ise ilk kez abi olma duygusunu tattı. Balıkesir Özel Sevgi Hastanesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonun ardından açıklama yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Alaattin Kaçar "Demirçeviren Ailesi'nin Mavi Görsün adını verdiği bebeğimiz 3 kilogram ağırlığında dünyaya gözlerini açtı. Annesi Pınar hanım ve bebeğimizin sağlık durumları çok iyi. Kendilerinin isteğine bağlı olarak taburcu edeceğiz"dedi.


Bahadır ve Pınar Demirçeviren'in ikinci kez doğum haberini alan başta ailesi, yakın dostları ve medya mensupları doğumun gerçekleştiği hastaneye akın ederek çiftin mutluluğuna ortak oldular. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Balıkesir Belediye Başkanı: Makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın bir de Trabzonlu
Kursta öğrendiği el işiyle aile bütçesine katkı sağlıyor Haiti'deki BM barış gücü görevlilerinin cinsel istismarı sonucu 265 çocuk dünyaya geldiği iddia edildi Babaannesi iz sürdü, polis uyuşturucu satan çiftin elinden kurtardı

Son Dakika Haberleri
16:20 "Yan Baktın" kavgasında öldürülen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
16:20 "Eğitim öğretim kültürü, sınav sistemi değişmeden değişemez" - Son Dakika
16:20 Putin: "Libya konusu Moskova'ya gelecek olan Türk heyetiyle ele alınacak" - Son Dakika
16:16 Minikler Şire Pazarını gezdi - Son Dakika
16:15 Mudanya Belediyesi'nden belediyelerin veterinerlik personeline eğitim - Son Dakika
15:53 Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Son Dakika
15:22 Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 16:23:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Demirçeviren Ailesi'nin kız çocuk heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]