Son Dakika Haberleri: "Demirci Akıncıları 4. Milli Bilinç Kampı" başladı
Son Dakika Kültür Sanat Haber

"Demirci Akıncıları 4. Milli Bilinç Kampı" başladı

25 dakika önce

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Demirci Akıncıları Milli Bilinç Kampı" başladı.

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Demirci Akıncıları Milli Bilinç Kampı" başladı.


Türkiye İzcilik Federasyonunun organizasyonuyla Türkiye'nin çeşitli illerinden Manisa'nın Demirci ilçesine gelen 200 izci, hazırlıklarını yaparak Sarıçayır Kamp Alanı'na yerleşti.

Gördes Kaymakamı ve Demirci Kaymakam Vekili Bekir Abacı, kampın açılış törenine katılarak, izcilere başarı diledi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, Demirci Akıncıları Milli Bilinç Kampı'nın dördüncüsünü düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Şanlı ve çetin mücadelelerin verdiği topraklarda izcilerimiz ağırlıyoruz. İnşallah sonsuza kadar Demirci Akıncıları Milli Bilinç Kampımızı düzenlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye İzcilik Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve Kamp Müdürü Ercan Öztürk de düzenledikleri kampla milli mücadelenin kahramanlarını bir kez daha anacaklarını belirterek, "Kurtuluş Savaşı'nda bu topraklarda düşmana karşı mücadeleler vermiş Kaymakam İbrahim Ethem Bey, Parti Pehlivan, Gördesli Makbule ve Usturumcalı Halil Efe'nin etrafında toplanmış Kuvayımilliye gruplarının Kurtuluş Savaşı'na yaptıkları yararlılık ve katkılardan dolayı onları anmak ve onların yürüdükleri yollarda yürümek için kamp gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kurtuluş Savaşı'nda büyük mücadelelerin verildiği topraklarda 5 gün sürecek kampta, tarih öğretmenleri ve akademisyenlerce izcilere Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nda Demirci ve yöresinde verdiği mücadeleler anlatılacak. Kamp, 31 Ağustos'ta sona erecek.

Türkiye İzcilik Federasyonu, Türkiye, Demirci, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



S-400'de ikinci sevkiyat başladı: Parçaları taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı
Mehmet ali şahin: güvenli bölge kurup, suriyelileri yerleştireceğiz Gol Krallığı Altın Top Ödülleri sahiplerini buldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Moskova'da görüşen Rus lider Putin, İdlib konusunda anlaşıldığını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 17:43:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Demirci Akıncıları 4. Milli Bilinç Kampı" başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]