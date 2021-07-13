"Demirci Akıncıları Tenis Turnuvası" başladı

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Demirci Akıncıları Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-2 Turnuvası, 16 ilden gelen 73 tenisçiyle başladı.

İlçedeki tenis tesislerinde düzenlenen turnuvanın açılış programı Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz'ün katılımı ile yapıldı.

Ülke genelinde 16 ilden 73 tenisçinin katıldığı turnuvada milli takım 16 yaş grubuna seçilen Önder Balcı ile lisanlı tenis sporcusu olan Kaymakam Adem Kaya da yer aldı.

Kaymakam Adem Kaya, gösterdikleri kahramanlıkla Milli Mücadelenin kazanılmasından emeği bulunan Demirci Akıncıları anısına farklı programlar düzenlediklerini belirterek ilçe gençliğini tenis sporuna yönlendirmek amacıyla bu yıl ilk kez Demirci Akıncıları Tenis Turnuvasını düzenlediklerini belirtti.

Belediye Başkanı Selami Selçuk ise sportif başarılarıyla öne çıkan bir ilçe olma hedefiyle çalıştıklarını ifade ederek, "Bugün en mutlu kişi benim, güzel ülkemin her yerinden gelmiş sporcu kardeşlerimizi burada görmek bizim için iftihar meselesi." dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da centilmenliği bir yaşam biçimi haline getirmeyi ilke edindiklerini dile getirerek, "Birlikte olduğumuz sürece her şeyi en iyisiyle yapacağız ve en büyük dereceleri elde edeceğiz. Sevgi, kardeşlik ve dostluğun her zaman en başta olduğunu bileceğiz" diye konuştu.

Turnuvanın 17 Temmuz Cumartesi günü oynanacak final müsabakası ile tamamlanacağı belirtildi.