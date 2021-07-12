Üye Girişi
Demirci Akıncıları Türkiye Oryantiring Şampiyonası başladı - Son Dakika

Demirci Akıncıları Türkiye Oryantiring Şampiyonası başladı

12.07.2021 14:21
Demirci Akıncıları Türkiye Oryantiring Şampiyonası başladı, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde Türkiye Oryantiring Federasyonunca düzenlenen Demirci Akıncıları Türkiye Oryantiring Şampiyonası, 29 ilden 605 sporcunun katılımıyla start aldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Türkiye Oryantiring Federasyonunca düzenlenen Demirci Akıncıları Türkiye Oryantiring Şampiyonası, 29 ilden 605 sporcunun katılımıyla start aldı.

Sarıçayır Doğa Sporları ve Milli Bilinç Kamp Alanı'nda gerçekleştirilen yarışların ilk gününde orta mesafe yarışı koşuldu.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ile teknik hakem heyeti, yarış parkurunda incelemede bulundu.

Federasyon Başkanı Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020-2021 sezonunun son yarışının Demirci'de gerçekleştiğini, yarışmacıların 15 kilometrelik parkurda yeteneklerini göstereceğini söyledi.

Oryantiringin spor turizmi açısından yörenin tanıtımına önemli katkılar sunduğuna işaret eden Akyüz, ilçenin bu sporun önde gelen adreslerinden biri olmasını umduklarını dile getirdi.

Belediye Başkanı Selçuk ise gençleri tabiatla buluşturmak ve ilçeyi spor turizmine açmayı hedeflediklerini, şampiyonayı bir gelenek haline getirmeyi planladıklarını ifade etti.

Kaymakam Adem Kaya ise Milli Mücadele kahramanları Demirci Akıncılarının düşmana karşı savaştığı topraklarda bu yarışmanın yapılmasının anlamlı olduğunu, ilçenin doğası ve temiz havasıyla sporun merkezi haline gelmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Şampiyona, 14 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.

Türkiye, Demirci, Manisa, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Demirci Akıncıları Türkiye Oryantiring Şampiyonası başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sümela Manastırı'ndaki restorasyonun atıklarının dereye döküldüğü iddiası ortalığı karıştırdı! 14:16 Sümela Manastırı'ndaki restorasyonun atıklarının dereye döküldüğü iddiası ortalığı karıştırdı! Cumhurbaşkanlığı karış karış bu belgeleri arıyordu! Kadıköy'deki sahaf Osmanlı arşivinin kayıp belgelerini 25 yıl önce çöpte bulmuş 14:00 Cumhurbaşkanlığı karış karış bu belgeleri arıyordu! Kadıköy'deki sahaf Osmanlı arşivinin kayıp belgelerini 25 yıl önce çöpte bulmuş İngilizler yine olay çıkardı! Bu kez 14-15 yaşlarındaki bir taraftarı öldüresiye dövdüler 13:46 İngilizler yine olay çıkardı! Bu kez 14-15 yaşlarındaki bir taraftarı öldüresiye dövdüler
13:32 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ifadesinden yeni detaylar: Bitcoin'e yatırım yaptım ve paramı 10'a katladım Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar 13:22 Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar Kilisenin duvarına çıkıp dans eden gruba Bakan Soylu'dan tepki gecikmedi: Saygısızlığı yapanlar gözaltında, hukuk süreci devam ediyor 13:13 Kilisenin duvarına çıkıp dans eden gruba Bakan Soylu'dan tepki gecikmedi: Saygısızlığı yapanlar gözaltında, hukuk süreci devam ediyor
3. bebeğine hamile olan Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile mutluluk pozu verdi 13:12 3. bebeğine hamile olan Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile mutluluk pozu verdi Yakın çevresine 11:42 Yakın çevresine "Kaan'a tahammülüm kalmadı" demiş! Hadise, yeni sevgilisine ilanı aşk etti

Son Dakika Haberleri
14:02 Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor
13:59 Cumhurbaşkanlığı karış karış bu belgeleri arıyordu! Kadıköy'deki sahaf Osmanlı arşivinin kayıp belgelerini 25 yıl önce çöpte bulmuş
13:45 İngilizler yine olay çıkardı! Bu kez 14-15 yaşlarındaki bir taraftarı öldüresiye dövdüler
13:41 İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler
13:40 Tosucuk'un ağabeyi Fatih Aydın için de iade işlemleri başlatıldı! 4 kişilik ekip Uruguay'da
13:23 Siyah-Beyazlılar, Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak
13:13 ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
13:12 Kilisenin duvarına çıkıp dans eden gruba Bakan Soylu'dan tepki gecikmedi: Saygısızlığı yapanlar gözaltında, hukuk süreci devam ediyor
13:11 3. bebeğine hamile olan Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile mutluluk pozu verdi
11:59 Kenan Karaman, Beşiktaş ile üç yıllık anlaşma yaptı! Sezon başına 10 milyon TL kazanacak
Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor         
14:21
Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor         
14:03
İşçi alımı yapacak işverene mü! Kişi başı 1500 lirayı geçecek destek ödemeleri başlıyor İşçi alımı yapacak işverene mü! Kişi başı 1500 lirayı geçecek destek ödemeleri başlıyor         
13:59
İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler         
13:41
Siyah-Beyazlılar, Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak Siyah-Beyazlılar, Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak         
13:23
Kerem Kamışlı, Marcus Aral tarafından denize atılmasından sonra özel koruma tuttu Kerem Kamışlı, Marcus Aral tarafından denize atılmasından sonra özel koruma tuttu         
13:16
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı         
11:52
ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı         
11:16
Bella Hadid şaşırttı! Bella Hadid şaşırttı! "Türkçe şarkı dinliyor musun?" sorusuna, favorisiyle cevap verdi         
11:10
Kadıköy'de pes dedirten görüntüler! Kilisenin duvarında dans ettiler Kadıköy'de pes dedirten görüntüler! Kilisenin duvarında dans ettiler         
11:04
1.2 milyon dolarlık ayakkabı! Türünün ilk örneği waffle tabanlı el yapımı Nike ayakkabılar satışa çıkıyor 1.2 milyon dolarlık ayakkabı! Türünün ilk örneği waffle tabanlı el yapımı Nike ayakkabılar satışa çıkıyor         
10:26
İki kadının sokak kavgası kanlı bitti! Boynundan bıçaklanan kadın, çareyi bir eve sığınmakta buldu İki kadının sokak kavgası kanlı bitti! Boynundan bıçaklanan kadın, çareyi bir eve sığınmakta buldu         
10:16
Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce,17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce,17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi         
09:59
Evden kovulduğunu söyleyen engelli vatandaş, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı Evden kovulduğunu söyleyen engelli vatandaş, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı         
23:11
Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı         
19:11
İranlı kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi İranlı kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi         
18:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 14:26:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Demirci Akıncıları Türkiye Oryantiring Şampiyonası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement