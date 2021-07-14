Demirci Akıncıları Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona erdi

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, güzel bir organizasyonu tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtip, şampiyonanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhuriyet Meydanı 'nda sona eren yarışmada dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Adem Kaya , Belediye Başkanı Selami Selçuk , Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, ilçe protokolü ve federasyon teknik hakem heyeti tarafından verildi.

Şampiyonanın son günü ilçe merkezinde 1 ve 3 kilometrelik etaplarda yapılan yarışa, 755 sporcu katıldı.

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