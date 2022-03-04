Demirci atölyesine uyuşturucu baskını: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Demirci atölyesine uyuşturucu baskını: 2 kişi tutuklandı

04.03.2022 00:57
Demirci atölyesine uyuşturucu baskını: 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde narkotik ekiplerinin demirci atölyesine düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde narkotik ekiplerinin demirci atölyesine düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalar ile uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, Orta Mahalle Üst Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demirci atölyesinde E.Ç. ve İ.A. isimli şahısların atölyede uyuşturucu sattıkları ve bu işyerinde uyuşturucu kullandırdıkları bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmaların ardından narkotik ekipleri atölyeye baskın düzenledi. Narkotik dedektör köpeği 'Gece' ile yapılan aramada işyerinin değişik yerlerine saklanmış 143 gram sentetik uyuşturucu ile 22 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca işyerinde bulunan 4 kişiye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. Yakalanarak adliyeye sevk edilen E.Ç. ve İ.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Uyuşturucu, Narkotik, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Demirci atölyesine uyuşturucu baskını: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demirci atölyesine uyuşturucu baskını: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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