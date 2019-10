Demirci Belediye Meclisi'nden harekata destek

Manisa Demirci Belediye Meclisi'nde Barış Pınarı Harekatı bildirisi oy birliğiyle kabul edildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için Demirci Belediyesi meclisi olağanüstü toplandı.

Toplantının tek gündem maddesi olan Barış Pınarı Harekatı bildirisi oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zor bir coğrafya da olduğunu belirterek, "Emperyalist güçlerin topraklarımızda gözü var. Bin yıldır bu topraklardayız. 1071'de Malazgirt'te Anadolu'nun kapısını açtık ve bu topraklarda medeniyetimizi sürdürüyoruz. Bizim topraklarımız üzerinde hesap yapmak isteyenlere karşı her daim uyanık olmalıyız. Her daim söylediğimiz gibi mevzu vatansa gerisi teferruattır. Askerimiz bölgede büyük bir mücadele veriyor. Millet olarak her daim devletimizin ve Mehmetçiğimizin arkasındayız ve yanındayız." ifadelerini kullandı.

Toplantıda bulunan belediye meclis üyelerinden bazıları söz alarak, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe başarılar diledi.

Destek bildirisinde şunlar kaydedildi:

"Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi "Biz Türkler, ordusu olan bir millet değil, milleti olan bir orduyuz."