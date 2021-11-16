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Demirci Belediyesi kırsal 16 mahalleye "çok amaçlı salon" yaptı - Son Dakika

Demirci Belediyesi kırsal 16 mahalleye "çok amaçlı salon" yaptı

16.11.2021 15:21
Demirci Belediyesi kırsal 16 mahalleye "çok amaçlı salon" yaptı

Demirci Belediyesi, kırsaldaki 16 mahalleye yaptığı içerisinde düğün salonu ve yemekhane gibi bölümlerin bulunduğu "çok amaçlı salonu" vatandaşın hizmetine sundu.

Demirci Belediyesi, kırsaldaki 16 mahalleye yaptığı içerisinde düğün salonu ve yemekhane gibi bölümlerin bulunduğu "çok amaçlı salonu" vatandaşın hizmetine sundu.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, gazetecilere, göreve geldikleri günden bu yana kırsal mahallelere ayrı bir önem verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda; Bardakçı, Çanakçı, Güveli, Gümele, İcikler, Serçeler, Çardaklı, Rahmanlar, Yeşiloba, Yeğenler, Kışlak, Ahmetler, Kazancı, Küpeler, Bayramşah ve Taşokçular mahallelerine çok amaçlı salonlar yaptıklarını hatırlatan Selçuk, şöyle konuştu:

"Burada mahallenin nüfusu ve ihtiyacını önceledik. İçerisinde lavabodan yemek pişirme alanına, muhtar odasından gelin odasına kadar da birçok alan mevcut. Çok amaçlı salonlar hakkında hedefimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ortaya koydu. 'Şehirde ne varsa köyde yaşayan vatandaşımda aynı imkanlara sahip olsun' dedi. Biz bunu talimat olarak kabul ettik. Şu ana kadar 16 kırsal mahalleye çok amaçlı salon yaptık. Kırsal mahallelerimizde parke taşı yapımı, arazi yolu gibi çalışmaları da hızla sürdürüyoruz. Amacımız kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın da kendi topraklarında huzur içinde yaşamalarıdır."

17. çok amaçlı salon yatırımını Kılavuzlar Mahallesi'ne yapılacağını hatırlatan Selçuk, Demircililere her alanda en iyi hizmeti sunmaya gayret ettiklerini kaydetti.

İcikler Mahalle Muhtarı Hüseyin Dönmez de desteklerinden dolayı Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'a teşekkür etti.

Kendi mahallesindeki projenin 2 kattan oluştuğunu anımsatan Dönmez, "Alt kat yemekhane, üst kat düğün salonu. Yıllardan beri ihtiyaçtı. Daha önce düğünlerimizi sokakta, yağmurda yapıyorduk. Bunlardan kurtulduk. Bunun yanı sıra arazi yolu parke taşı gibi birçok hizmetler sunuluyor. Ama en güzeli mahallemize bir salon yapılmasıydı." dedi.

Gümele Mahalle Muhtarı Yunus Yılmaz ise "Mahallemiz, 2 katlı içerisinde muhtar odası, lavaboları ve gelin odasının yer aldığı, düğün ve sünnetlerde yemek pişirilip dağıtılabilecek güzel bir çok amaçlı salona kavuştu." diye konuştu.

Demirci Belediyesi kırsal 16 mahalleye çok amaçlı salon yaptı
Demirci Belediyesi kırsal 16 mahalleye çok amaçlı salon yaptı
Demirci Belediyesi kırsal 16 mahalleye çok amaçlı salon yaptı
Demirci Belediyesi kırsal 16 mahalleye çok amaçlı salon yaptı
Demirci Belediyesi kırsal 16 mahalleye çok amaçlı salon yaptı

Selami Selçuk, Gümele, Selçuk, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demirci Belediyesi kırsal 16 mahalleye 'çok amaçlı salon' yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demirci Belediyesi kırsal 16 mahalleye "çok amaçlı salon" yaptı - Son Dakika
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