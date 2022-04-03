Demirci Belediyesi ramazan ayı boyunca iftar yemeği verecek - Son Dakika

Demirci Belediyesi ramazan ayı boyunca iftar programları düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin desteğiyle haftanın 6 günü 750 kişiye iftar yemeği verilecek. Ayrıca Kaymakamlık koordinesinde yaşlı ve ihtiyaç sahibi 100 ailenin evine iftar yemeği götürülecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, 3 çeşit sıcak iftar yemeği vereceklerini aktararak, "Her bir vatandaşımızın yanındayız." ifadesini kullandı.