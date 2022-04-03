Demirci Belediyesi ramazan ayı boyunca iftar yemeği verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Demirci Belediyesi ramazan ayı boyunca iftar yemeği verecek

03.04.2022 10:31
Demirci Belediyesi ramazan ayı boyunca iftar yemeği verecek

Demirci Belediyesi ramazan ayı boyunca iftar programları düzenleyecek.

Demirci Belediyesi ramazan ayı boyunca iftar programları düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin desteğiyle haftanın 6 günü 750 kişiye iftar yemeği verilecek. Ayrıca Kaymakamlık koordinesinde yaşlı ve ihtiyaç sahibi 100 ailenin evine iftar yemeği götürülecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, 3 çeşit sıcak iftar yemeği vereceklerini aktararak, "Her bir vatandaşımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
İzmir sofrası kuruldu İzmir sofrası kuruldu Menteşe Belediyesi iftar sofrasına yoğun ilgi Menteşe Belediyesi iftar sofrasına yoğun ilgi

iftar yemeği, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demirci Belediyesi ramazan ayı boyunca iftar yemeği verecek - Son Dakika


Son Dakika
10:30 Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da sağanak 3 gün boyunca devam edecek
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Mariupol'de insani koridor açıldı!
09:56 Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk oluyor!
09:51 'Yengeme neden kötü davranıyorsun' diyerek kardeşini vurdu!
09:41 Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde tahribatın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
09:36 Podyuma atla çıkan manken Şebnem Schaefer: Onunla beyaz atlı prensi aramaya çıktım
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla TOGG için şarj istasyonu hazırlığı başladı!
09:10 TEM'de yaşanan kazada geri manevra yaparken babasını ezdi!
09:00 Tuğba Ekinci 2 yıldır flört ettiği Berk Fenercioğlu ile evleniyor!
08:25 Elleri arkadan bağlanıp kafalarından vurulan Buça'da sivil katliamı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 10:38:54. #1.13#
SON DAKİKA: Demirci Belediyesi ramazan ayı boyunca iftar yemeği verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement