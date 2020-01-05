Demirci CHP'de Melih Kuru, yeniden başkanlığa seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirci CHP'de Melih Kuru, yeniden başkanlığa seçildi - Son Dakika

Demirci CHP'de Melih Kuru, yeniden başkanlığa seçildi

6 saat önce

CHP Demirci İlçe Başkanlığının 37. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Melih Kuru, yeniden ilçe başkanlığına getirildi.

Demirci CHP'de Melih Kuru, yeniden başkanlığa seçildi, System.String[]

CHP Demirci İlçe Başkanlığının 37. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Melih Kuru, yeniden ilçe başkanlığına getirildi.

Ticaret ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongreye CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile partililer katıldı.

Divan başkanlığını Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun yaptığı kongrede, tek liste halinde seçime gidildi.

Melih Kuru, yeniden başkanlığa seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine ise Meliha Akay Avcı, İzzet Akmeşe, Mesut Çınar, Mahmut Demircan, Abdullah Demirkol, Zehra Doğruyol, Ahmet Erbaş, Emre Kocabaş, Aysun Narfidan, Alaattin Türkmen ve Şerif Ortael getirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Vehbi Bakırlıoğlu, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:32 Kaynak: AA
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