Demirci cinayeti zanlısı kardeşler adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Dün Eski Sanayi Sitesi Çıraklık Okulu yanındaki Demircilik yapan Bilal Duyar'ı (33), öldüren ve kaçtıktan sonra gözaltına alınan K.A. ve O.A. kardeşlerin emniyetteki sorgulamaları tamamlandı.

NİĞDE - Niğde 'de tartıştığı kişiyi iş yerinde öldüren zanlı ile ağabeyi adliyeye sevk edildi.

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