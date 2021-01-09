Demirci'de 14 kırsal mahalleye çok amaçlı salon - Son Dakika

Demirci'de 14 kırsal mahalleye çok amaçlı salon

09.01.2021 14:15
Demirci'de 14 kırsal mahalleye çok amaçlı salon, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde 14 kırsal mahalleye, düğün, toplantı, konferans gibi muhtelif organizasyonlarda kullanılması amacıyla çok amaçlı salon yapıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 14 kırsal mahalleye, düğün, toplantı, konferans gibi muhtelif organizasyonlarda kullanılması amacıyla çok amaçlı salon yapıldı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilçe merkezine ve kırsal mahallelerdeki vatandaşlara hizmet ulaştırmaya devam ettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Şehirde ne varsa, köylerde de o olacak' sözünden hareketle bugüne kadar 14 mahallemize çok amaçlı salon yaparak hizmet sunduk. Yaptığımız salonları her türlü organizasyona uygun donanımla inşa ettik." dedi.

Selami Selçuk, Demirci, Manisa, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demirci'de 14 kırsal mahalleye çok amaçlı salon - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Endonezya'da iç hat seferi yapan yolcu uçağıyla irtibat kesildi, arama çalışması başladı Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Eski Galatasaraylı Jem Karacan, Scunthorpe ile sözleşme imzaladı Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı Eline ne gelirse camdan aşağı attı! İlginç anlar saniye saniye kamerada Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı 2020 yılında Türkiye'de en çok satılan ikinci el otomobil markası Volkswagen oldu
İstanbul'daki Halk Ekmek kuyruklarını bitirecek çözüm! Sokak sokak gezecek 40 araç, kontak çevirdi İstanbul'daki Halk Ekmek kuyruklarını bitirecek çözüm! Sokak sokak gezecek 40 araç, kontak çevirdi         
14:00
"Her zaman bunu hayal ettim" deyip genç kızın cansız bedeni ile ilişkiye girdi         
13:43
Gaziantep FK'dan Sumudica açıklaması: Teklifimizi yaptık, hocamızın cevabını bekliyoruz Gaziantep FK'dan Sumudica açıklaması: Teklifimizi yaptık, hocamızın cevabını bekliyoruz         
13:35
Parasını mevduata yatıracaklar dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Parasını mevduata yatıracaklar dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları         
12:32
Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı         
12:08
Kendisini kelepçeleyip tecavüz eden, çıplak şekilde döven eşini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Kendisini kelepçeleyip tecavüz eden, çıplak şekilde döven eşini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
11:40
Müfit Can Saçıntı, tonlarca yem kazandıracak yarışma programıyla ekrana dönüyor Müfit Can Saçıntı, tonlarca yem kazandıracak yarışma programıyla ekrana dönüyor         
11:20
73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu, evini fabrika yaptı 73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu, evini fabrika yaptı         
11:11
Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı         
10:51
Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu         
10:17
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti         
09:17
Kadın girişimci devletten hibe aldığı 6 düve ile hayvancılığa başladı, şimdi paraya para demiyor Kadın girişimci devletten hibe aldığı 6 düve ile hayvancılığa başladı, şimdi paraya para demiyor         
09:11
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı         
23:25
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 14:24:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Demirci'de 14 kırsal mahalleye çok amaçlı salon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei