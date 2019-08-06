Demirci'de 15 Temmuz şehitleri anısına futbol turnuvası
3 saat önce
Manisa'nın Demirci ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen salon futbol turnuvası final maçıyla tamamlandı.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:17 Kaynak: AA
'nın Demirci
ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen salon futbol turnuvası final maçıyla tamamlandı.
İlçede 12 takımın katılımıyla düzenlenen turnuva yaklaşık bir ay sürdü. Turgut Özal
Kapalı Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Salonu'nda Kardeşler Spor ile Nur Mensucat Spor'un karşılaştığı final mücadelesini kazanan Kardeşler Spor, turnuvanın galibi oldu. Demircili
vatandaşlar ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği turnuvada ilk üçe giren takımlara kupa ve madalyaları Belediye Başkanı Selami Selçuk
, AK Parti
İlçe Başkanı Mehmet Acar
, MHP
İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz
ve Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Coşar
tarafından verildi.
Turnuvanın en centilmen takımı da Le Havle Spor oldu.
Esenler Otogarı için yeni karar: İBB'nin tahliye kararına ihtiyati tedbir konuldu Beşiktaş'ta Karius şoku! MİT'ten VIP Yakın Koruma Eğitimi Teknoloji devi Apple kredi kartı çıkarıyor