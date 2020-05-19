Demirci'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu - Son Dakika

Demirci'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Manisa'nın Demirci ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşlar balkonlarından İstiklal Marşını okudu.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşlar balkonlarından İstiklal Marşını okudu. Demirci Belediyesi ilçe merkezi hoparlöründen saat 19.19 öncesi Belediye Başkanı Selami Selçuk ilçe halkının bayramını kutladı. Selçuk konuşmasında, "Artık salgın karşısında da 1919'da Samsun'dan başlayan Kurtuluş mücadelemiz nasıl zaferle sonuçlandıysa korona salgını karşısında da devletimizin aldığı tedbirler ve halkımızın verdiği destek ile zaferimiz gelecektir. Evlerimizde kalmaya devam edelim." dedi. Konuşmanın ardından saat 19.19'da belediye hoparlöründen İstiklal Marşı yayına verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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