Demirci'de 2 yılda 200 kilometrelik yol asfaltla buluşturuldu - Son Dakika

Demirci'de 2 yılda 200 kilometrelik yol asfaltla buluşturuldu

08.10.2020 14:57
Demirci'de 2 yılda 200 kilometrelik yol asfaltla buluşturuldu, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Sayık Mahalle Muhtarı Fazlı Gökgöz'ün ev sahipliğinde Demircili mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Sayık Mahalle Muhtarı Fazlı Gökgöz'ün ev sahipliğinde Demircili mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını mahalle muhtarlarına ileten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, asfalt çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Öztozlu, Demirci'de 115 kilometresi bu sene olmak üzere son 2 yılda 200 kilometrelik asfalt çalışmasının yapıldığını belirtti.

İl genelinde asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi 75 günlük kısa bir sürede 700 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 450 mahalleyi ilgilendiren 700 kilometrelik asfalt çalışması dahilinde Demirci'de de 115 kilometre sathi kaplama uygulaması yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, son 2 senede yaklaşık 200 kilometre asfalt çalışmasının gerçekleştirildiği Demirci'de mahalle muhtarları ile buluştu. Sayık Mahalle Muhtarı Fazlı Gökgöz'ün ev sahipliğinde Sayık mahallesinde muhtarlarla bir araya gelen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'ya, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Aslan ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti. Yaklaşık 20 mahalle muhtarı ile buluşan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, muhtarlara Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de selamlarını iletti.

Demirci'de 115 kilometre asfalt

Sayık Mahalle Muhtarı Fazlı Gökgöz'e ev sahipliği nedeniyle teşekkürlerini ileten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Demirci'de hizmetlerimiz her noktada devam ediyor ama öncelikle geçen seneden itibaren 2 sezondur ciddi yol çalışmaları yapıldı. Daha önce asfalt gelmemiş bölgelerde özellikle sizlerin istekleri doğrultusunda çalışmalarımızı bitirdik. 115 kilometre Demirci'de asfalt çok ciddi bir rakam. Başta Kurtuluş Başkanım olmak üzere, şantiye şefimize, koordinatörümüze teşekkür ediyorum. Sizlerden de bize verdiğiniz destekler nedeniyle Allah razı olsun" dedi.

Demirci aslan payını aldı

Geride kalan 2 senede Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla ciddi çalışmaların yapıldığını ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Şu anda 75 günde 700 kilometre asfalt yapıldı. Cengiz Başkanımız bu çalışmada aslan payını Demirci almış dedi. Demirci aslan payını alacak tabi ki. Çünkü daha önce hizmet biraz ötelenmiş, yapılmamış. Biz burada belediyenin siyasi partiden olduğuna, nüfusuna ve coğrafi yapısına bakmadan ihtiyaç varsa çalışıyoruz. Geçen sene de 82 kilometre olmak üzere Demirci'de son 2 senede 200 kilometre sathi kaplama yapıldı. Ciddi bir başarı. Şantiyemizin burada olması, arkadaşlarımızın çalışmalarının avantajı oldu" diye konuştu.

"Sezona 2 şanssızlıkla başladık"

Asfalt sezonuna 2 tane şansızlıkla başlanıldığını ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Bir tanesi temel serme aşamasında pandemi sürecinin başlamasıyla şantiyelerimizi kapattık. Hayat biraz normale döndü, tam asfalt atmaya başlayacağımız zaman TÜPRAŞ bitüm üretmeyi durdurdu. Temmuz 24'e kadar. Biz 2 aya yakın asfalta geç başladık. Ona rağmen arkadaşlarımız bayram ve hafta sonu yapmadan yoğun çalıştı. 40'a yakın aracı kaybettiğimiz zamanı telafi etmek için filomuza kiralık dahil ettik. Şimdi çok gururla, sevinçle 2 sezonda 200 kilometre asfalt yaptık diyebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Ergün'e teşekkür etti

Çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileten Sayık Mahalle Muhtarı Fazlı Gökgöz, "Köylüce mahallesi ile bizim mahallemizi bağlayan bir yol vardı. 1970'li yıllarda bu yol kazmalarla el yapımıyla açılmış. O yol ilk defa 2020 yılında sizlerin sayesinde asfalt gördü. Bundan biz de gurur duyduk. Yaklaşık 45 seneden beri hiç asfalt yüzü görmedi. Otobüsler de mahallerimize çalışıyor. Cengiz başkanımıza bu konuyu dile getirdim. Otobüsün güzel bir hizmet olduğunu söyledim. Bozuk yoldan işliyordu. Üzülüyordum. Çok şükür şu anda asfalt oldu" diye konuştu. - MANİSA

Demirci'de 2 yılda 200 kilometrelik yol asfaltla buluşturuldu
Demirci'de 2 yılda 200 kilometrelik yol asfaltla buluşturuldu
Demirci'de 2 yılda 200 kilometrelik yol asfaltla buluşturuldu
Demirci'de 2 yılda 200 kilometrelik yol asfaltla buluşturuldu
Demirci'de 2 yılda 200 kilometrelik yol asfaltla buluşturuldu
Demirci'de 2 yılda 200 kilometrelik yol asfaltla buluşturuldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sekreter, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Demirci'de 2 yılda 200 kilometrelik yol asfaltla buluşturuldu - Son Dakika

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