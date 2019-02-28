Son Dakika Haberleri: Demirci'de 32 Bin Hünnap Fidanı Toprakla Buluşacak

Demirci'de 32 Bin Hünnap Fidanı Toprakla Buluşacak

33 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde hünnap üretimini teşvik amacıyla 32 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Demirci'de 32 Bin Hünnap Fidanı Toprakla Buluşacak, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde hünnap üretimini teşvik amacıyla 32 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı eylem planı kapsamında ilçede orman işletme müdürlüğü tarafından bu yıl üreticiye verilmek üzere 12 bin hünnap fidanı üretildi.

Demirci Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede hünnap üretimini arttırmak amacıyla bu yıl 5 bin fidanı toprakla buluşturduklarını, gelecek dönemde üreticilere 7 bin fidan dağıtacaklarını aktardı.

"2020'de de 20 bin fidanı toprakla buluşturup, toplam 32 bin fidana ulaşacağız" diyen Aydın, orman sahalarına dikilen fidanların hasadını da o civarda yaşayan vatandaşların yaptığını dile getirdi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da hünnapın Demirci ile özdeşleşen bir meyve olduğuna işaret ederek, "Uzun süre dayanması ve şifası ile çok tercih edilen bir meyve. Hünnapı Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen fuarlarda tanıtıyoruz. Demirci'de yıllık yaklaşık 150 ton olan üretimi ücretsiz fidan dağıtımı sayesinde birkaç yıl içinde 2'ye katlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:31 Kaynak: AA

Manisa, Demirci, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu Yeşilçam'ın Unutulmaz Oyuncusu Aytaç Arman Adana'da Toprağa Verildi

Abdüllatif Şener'den Bomba İddia: Davutoğlu ile Gül Anlaşamadı Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 15:04:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demirci'de 32 Bin Hünnap Fidanı Toprakla Buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]