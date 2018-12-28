Son Dakika Haberleri: Demirci'de 48 Girişimciye Kosgeb Belgesi

Demirci'de 48 Girişimciye Kosgeb Belgesi

42 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde Demirci Belediyesi ve KOSGEB tarafından ortaklaşa düzenlenen girişimcilik kursuna katılan kursiyerlere belgeleri verildi.

Demirci'de 48 Girişimciye Kosgeb Belgesi, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde Demirci Belediyesi ve KOSGEB tarafından ortaklaşa düzenlenen girişimcilik kursuna katılan kursiyerlere belgeleri verildi.


Demirci Belediyesi'nde düzenlenen KOSGEB girişimcilik kursu yaklaşık 8 gün sürdü. Kursa 48 girişimci katıldı.


Kursu başarıyla tamamlayan 48 girişimciye belgeleri Demirci Belediyesi meclis salonunda Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.


5 yılda 12 kurs 310 girişimci


Belge töreninde konuşan Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçe sakinlerinden gelen talep üzerine KOSGEB ile iş birliği yaparak, girişimcilik kurslarını açtıklarını belirterek, "Özellikle hedefimiz genç girişimcilerin bu kurslara katılmasıdır. Göreve geldiğimiz günden bugüne 12 kursu hizmete açtık. Bu kurslarda 310 girişimcimize sertifika vererek, kendi işlerini kurmalarına imkan sağladık. Buradaki amacımız belgeyi alan her bir girişimcimiz iyi bir proje hazırlayarak, istihdam oluşturabilecek işler kurarak ekonomimize katkı sunmalarıdır. " dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:11 Kaynak: AA

Selami Selçuk, Manisa, Demirci, Güncel
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