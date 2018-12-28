Demirci'de 48 Girişimciye Kosgeb Belgesi
42 dakika önce
Manisa'nın Demirci ilçesinde Demirci Belediyesi ve KOSGEB tarafından ortaklaşa düzenlenen girişimcilik kursuna katılan kursiyerlere belgeleri verildi.
Manisa
'nın Demirci
ilçesinde Demirci Belediyesi ve KOSGEB tarafından ortaklaşa düzenlenen girişimcilik kursuna katılan kursiyerlere belgeleri verildi.
Demirci Belediyesi'nde düzenlenen KOSGEB girişimcilik kursu yaklaşık 8 gün sürdü. Kursa 48 girişimci katıldı.
Kursu başarıyla tamamlayan 48 girişimciye belgeleri Demirci Belediyesi meclis salonunda Belediye Başkanı Selami Selçuk
ve Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.
5 yılda 12 kurs 310 girişimci
Belge töreninde konuşan Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçe sakinlerinden gelen talep üzerine KOSGEB ile iş birliği yaparak, girişimcilik kurslarını açtıklarını belirterek, "Özellikle hedefimiz genç girişimcilerin bu kurslara katılmasıdır. Göreve geldiğimiz günden bugüne 12 kursu hizmete açtık. Bu kurslarda 310 girişimcimize sertifika vererek, kendi işlerini kurmalarına imkan sağladık. Buradaki amacımız belgeyi alan her bir girişimcimiz iyi bir proje hazırlayarak, istihdam oluşturabilecek işler kurarak ekonomimize katkı sunmalarıdır. " dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:11 Kaynak: AA
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