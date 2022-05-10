Demirci'de 6 yılda 1830 kilogram atık pil toplandı - Son Dakika
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Demirci'de 6 yılda 1830 kilogram atık pil toplandı

10.05.2022 16:44
Demirci'de 6 yılda 1830 kilogram atık pil toplandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye tarafından düzenlenen kampanya ile 6 yılda 1830 kilogram atık pil, toplandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye tarafından düzenlenen kampanya ile 6 yılda 1830 kilogram atık pil, toplandı.

Demirci Belediyesi tarafından "Doğanın pili bitmesin" sloganıyla düzenlenen kampanya ilgi gördü.

Çeşitli noktalara konulan atık pil toplama kutularına 6 yılda 1830 kilogram atık pil bırakıldı.

Atık piller, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince paketlenerek "Atık Pil toplama Merkezine gönderildi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, duyarlılıkları dolayısıyla Demircililere teşekkür etti.

Selçuk, "Zabıta ekiplerimiz okullarımızla koordineli bir şekilde çalışarak atık pilleri topluyorlar. Belediyemiz olarak atık pillerin doğamıza zarar vermemesi adına kampanyayı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Demirci, Selçuk, Zabıta, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demirci'de 6 yılda 1830 kilogram atık pil toplandı - Son Dakika


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