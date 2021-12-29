Demirci'de açık liseden mezun olanlar diplomalarını aldı - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde açık öğretim lisesi sınavlarına katılarak başarıyla bitiren aralarında ilçe ziraat odası başkanı ile eski belde belediye başkanının da yer aldığı 65 kişi diplomasını aldı.

Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde Açık Öğretim Lisesi sınavlarına katılan 102 öğrenciden 65'i törenle mezun edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen diploma töreninde Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya ve eski Mahmutlar Beldesi Belediye Başkanı Cahit Çıracı ile 63 kişi, diplomalarını aldı.

Törene katılan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, okumanın ve öğrenmenin yaşının olmadığını belirterek, "Gençlerimize ve okumak isteyenler için çok güzel bir örnek. Diplomalarını başarı ile almaya hak kazanan vatandaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

İlçede şu ana kadar açık öğretimle 249 kişinin ortaokuldan, 527 kişinin de liseden mezun olduğu, yaklaşık 700 kişinin de lise eğitiminin sürdüğü öğrenildi.