Demirci'de ahilik geleneğini yaşatan pazarcılar, tezgahlarını dua ile açıyor - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde Ahilik geleneğinin yaşatıldığı ilçe pazarı, her hafta cumartesi günü dualarla açılıyor.

İlçede yaklaşık 300 pazarcının tezgah açtığı Cumartesi pazarında, 20 yıldır olduğu gibi bugün de belediye hoparlöründen okunan duanın ardından alışveriş başladı.

15 yıldır pazarcılıkı yapan Ali Ersöz, uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Kendi yetiştirdiğim tarım ürünlerini satıyorum. Sağolsun yıllardır belediyemiz güzel uygulama yapıyor. Dua ile pazarımızı açıyoruz, çok güzel oluyor." dedi.

Pazarcılardan Emine Dinçer de Danışmentler Mahallesindeki tarlasından getirdiği ürünleri pazarda sattığını ifade ederek, "Allah işlerimizi bereketli etsin diyerek her hafta pazarımızı dua ile açıyoruz." diye konuştu.

Pazar yerinde gün boyunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı maskelerin çıkarılmaması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda da uyarılar yapılıyor.