Demirci'de Akdeniz sineğine karşı eğitim projesi

Manisa'nın Demirci ilçesinde başta kiraz olmak üzere tüm tarım ürünlerinin Uzak Doğu pazarına gönderilmesi amacıyla başlatılan "Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan " projesi ile ilgili Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, İlçe Tarım Müdürü İslam Köse, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve pazarcıların katıldığı toplantıda konuşan İlçe Tarım Müdürü İslam Köse, ilçede coğrafi konum ve hava şartlarından dolayı Akdeniz sineğini rastlanmadığına dikkat çekti.

Köse, "Akdeniz sineği bulunmadığına dair belgeyi alabilirsek ilçemizdeki ürünler piyasada daha çok değer kazanacak. Bizler de bu noktada bir çalışma içerisine girdik. Proje tamamlandığında Uzak Doğu ülkelerinin istediği standardı yakalamış olacağız." dedi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk da projeyi gelecek yıl tamamlayarak ilçe kirazını daha iyi şartlarda pazarlamayı istediklerini dile getirdi.