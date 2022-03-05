Demirci'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Demirci'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi

05.03.2022 13:26
Demirci'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi

Manisa'nın Demirci ilçesinde ilkokul ve ortaokullar arası akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde ilkokul ve ortaokullar arası akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

Demirci'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında gençlik merkezinde ilçedeki ilkokullar ve ortaokullar arası akıl ve zeka oyunları düzenlendi.

İlkokullar kategorisinde, 11 öğrenci Q-BİTZ, 10 öğrenci Mangala, 9 öğrenci Pentego, ortaokullar kategorisinde ise 10 öğrenci Reversi, 6 öğrenci Kulami, 13 öğrenci Mangala, 5 öğrenci Pentego olmak üzere 64 öğrenci akıl ve zeka oyunları turnuvasında ter döktü.

Dereceye girenlere ödülleri gençlik merkezi konferansa salonunda Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz tarafından verildi.

Selçuk, Demirci'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kapsamında etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Kaymakamlığımız, belediyemiz olmak üzere yıl boyu tüm kurumlarımız ile işbirliği halinde faaliyetler düzenleyeceğiz. Spor başta olmak üzere her alanda faaliyetlerimiz sürecek." dedi.

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Hisarcık, Demirci, gençlik, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demirci'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi - Son Dakika


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