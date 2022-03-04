Demirci'de altyapı ve ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin temeli atıldı - Son Dakika

Demirci'de altyapı ve ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, kilit parke taş döşemesi ile bordür ve oluk imalatlarının temel atma törenleri gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bir dizi ziyaret ve alt yapı yatırımının temelini atmak üzere Demirci'yi ziyaret etti.

Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ile MHP ve AK Parti'nin ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Ergün, programı kapsamında 238 milyon yatırım bedeli ile ilçeye kazandırılacak olan altyapı ve ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, 750 bin metrekarelik kilit parke taş döşemesi ile 300 kilometre bordür ve oluk imalatının temel atma törenlerini gerçekleştirdi.

İlçe merkezinin 85 kilometre olan içme suyu şebekesini ve 80 kilometre olan kanalizasyon hattını değiştireceklerini, 4 içme suyu deposu ve atık su arıtma tesisi inşa edeceklerini belirten Ergün, altyapı çalışması ve atık su arıtma tesisine 95 milyon lira, üstyapıya da 143 milyon lira olmak üzere toplam 238 milyon liralık bir yatırımı hayata geçirdiklerini ifade etti.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da yatırımlardan dolayı Başkan Ergün'e teşekkür ettiklerini bildirdi.