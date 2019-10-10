Son Dakika Haberleri: Demirci'de anne adayları bilgilendirildi
Son Dakika Güncel Demirci'de anne adayları bilgilendirildi

Demirci'de anne adayları bilgilendirildi

1 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğünce anne adaylarına yönelik bilgilendirme programı düzenlendi.

Demirci'de anne adayları bilgilendirildi, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğünce anne adaylarına yönelik bilgilendirme programı düzenlendi.

Demirci Yeni Hükümet Konağı, konferans salonunda yapılan programda Demirci Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzman Doktoru Pakize Özge, anne adaylarına doğum süreci ve hamilelik dönemi ile ilgili bilgiler verdi.

Diyetisyen Mehmet Taşyalak da annelerle hamilelik sürecinde beslenme önerilerini paylaştı.

Demirci İlçe Sağlık Müdürü Dr. Müberra Duran yaptığı açıklamada, programın Manisa ve ilçelerinde ilk kez düzenlendiğini belirterek, "Anne adaylarına hamilelik sürecinde neler yapabilecekleri ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı yaptık. Anne adaylarımıza kurumumuz bünyesinde yine Manisa'da ilk olan 'Gebe Bilgilendirme Sınıfı' ile ilgili bilgiler verdik. Anne adaylarımız gebelik dönemi ve doğum sonrasında daha kaliteli, etkin ve güvenli hizmet almaları için çalışıyoruz." dedi.

Demirci, Manisa, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:58 Kaynak: AA
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