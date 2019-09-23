Son Dakika Haberleri: Demirci'de anne adaylarına "Gebe İzleme Sınıfı"
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Demirci'de anne adaylarına "Gebe İzleme Sınıfı"

8 dakika önce

Demirci İlçe Sağlık Müdürlüğünde açılan "Gebe İzleme Sınıfı" hizmete başladı.

Demirci'de anne adaylarına

Demirci İlçe Sağlık Müdürlüğünde açılan "Gebe İzleme Sınıfı" hizmete başladı.

İlçe Sağlık Müdürü Müberra Duran, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manisa Valiliği ve Demirci Kaymakamlığının desteğiyle açılan "Gebe İzleme Sınıfı"nın hayırlı olmasını diledi.

Anne adaylarına haftanın 2 günü eğitim verileceğini dile getiren Duran, "Kadınlarımızı en iyi şekilde anneliğe hazırlamayı hedefliyoruz. Doktorlarımız, hamilelik döneminin başından sonuna kadar anne adaylarını ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden doğuma ve doğuma sonrası döneme bilinçli şekilde hazırlamaya çalışacaklar. Şu anda 146 anne adayına hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Demirci, Manisa, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:12 Kaynak: AA
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