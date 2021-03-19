Demirci'de araçları karda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı - Son Dakika

Demirci'de araçları karda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
19.03.2021 17:25
Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kalan öğrenci servisindeki 15 öğrenci Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kalan öğrenci servisindeki 15 öğrenci Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, 15 öğrenciyi taşıyan minibüs, Demirci-Sındırgı kara yolu Mahmutlar Mahallesi girişinde kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.
Haber verilmesi üzerine belirtilen adrese gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci ekipleri, minibüsü mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Bu arada güzergahta kar açma çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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