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Demirci'de av sezonu başlıyor

1 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde 2019-20 av sezonu için, 351 avcıya av kartları düzenlenen etkinlikle dağıtıldı.

Demirci'de av sezonu başlıyor, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde 2019-20 av sezonu için, 351 avcıya av kartları düzenlenen etkinlikle dağıtıldı.
Demirci Merkez Avcılar Atıcılar İhtisas Kulübünce Erkan Çay Salonu'nda düzenlenen programa, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Belediye Meclis Üyesi Nurullah Ertaş, Avcılar Atıcılar İhtisas Kulübü Başkanı Ramazan Akgün ile avcılar katıldı.
Eylül ayında başlayacak ve 7 ay boyunca sürecek Demirci merkez ve mahallelerindeki dağlık alanlardaki av sahalarında yapılacak av için avcılara kartları imzalanarak teslim edildi.
Programda konuşan Demirci Merkez Avcılar Atıcılar İhtisas Kulübü Başkanı Ramazan Akgün yaptığı konuşmada, kulüplerine bu yıl 351 avcının başvurduğunu belirtti. Akgün, Selami Selçuk'a kulüplerine verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.
Belediye Başkanı Selami Selçuk ise "Tüm avcılarımıza av sezonunda başarılar dilerken, kazasız belasız bir sezon geçirmelerini temenni ederim. Her daim Belediyemiz olarak kulüplerimize destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından 351 avcıya, 2019 - 2020 av sezonu için av kart dağıtıldı. Yapılan çekilişlerle 35 avcıya, avcı tüfeği, avcı yeleği, avcı kemeri ve çeşitli avcı malzemeleri hediye edildi.
Selami Selçuk, Demirci, Avcılar, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:16 Kaynak: AA
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