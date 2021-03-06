Demirci'de ayağını çapa motoruna kaptıran kişi yaralandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, eski İzmir yolu Bağarası mevkisindeki tarlada çapa motoru ile çalışan Rıfat Kızılkaya (23) dengesini kaybederek ayağını çalışır durumdaki çapaya kaptırdı.

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