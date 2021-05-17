Demirci'de, Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu konvoyla kutladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde Beşiktaş taraftarları, oluşturdukları araç konvoyuyla, takımlarının 2020-2021 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinin tamamlanmasının ardından Demirci Beşiktaş Taraftarları Derneği üyeleri, 200'e yakın araçla etkinlik düzenledi.

Taraftarlar, çalınan Beşiktaş marşları eşliğinde ilçeyi turladı.

Daha sonra Çereşe Meydanı'nda bir araya gelen taraftarlar, burada da bir kutlama yaptı.