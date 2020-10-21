Demirci'de ceviz hasadı başladı - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde yılda yaklaşık bin ton üretimi yapılan cevizin hasadına başlandı.
Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk, ceviz üretiminin yoğunlukla yapıldığı Alaağaç mahallesine giderek üretici Hikmet Bek'in tarlasında hasat yaptı.
İlçede 9 bin 500 dekar alanda üretimi yapılan cevizin 25 liradan satışa sunulduğu belirtildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse yaptığı açıklamada yüksek rakım nedeniyle yüksek kalitede ürün çıktığını belirterek cevizde üretimi 5 yıl içinde 2 bin tona ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.
- Kaynak: AA
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