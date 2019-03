Demirci'de Çevreci Kampanya

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye tarafından çevreye duyarlılığı artırmak amacıyla başlatılan atık yağ toplama kampanyasında bin litre atık yağ toplandı.

Yaklaşık üç ay önce çevreyi duyarlılığı artırmak ve atık yağları değerlendirmek amacıyla başlatılan kampanyada vatandaşlar ev ve işyerlerinde topladığı yağları belirlenenen yerlere teslim etti.



Şu ana kadar bin litre atık yağın toplandığı kampanyaya katılan vatandaşlara her 5 litre atık yağ karşılığında sıvı bulaşık deterjanı hediye edildi.



Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 ayda bin litre atık yağ topladıklarını belirterek, "Topladığımız yağları geri dönüşüme gönderiyoruz. Kampanyamızın daha da hızlanması ve ilgi çekmesi amacıyla 5 litre atık yağ getiren, her vatandaşımıza belediyemizden sıvı bulaşık deterjanı vermeye devam edeceğiz." dedi.



Çevre sorunlarına dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:



"Nüfusun sürekli arttığı, doğal kaynakların hızla tükendiği bir dünyada çevre sorunları giderek önem kazanmaktadır. Günümüzde her alanda tüketilen yağların bilinçsizce tahliye edilmesi çevremize onarılamaz büyük zararlar vermektedir. 1 litre atık yağ, bir milyon litre suyun kirlenmesine yol açmaktadır. Atık Yağ kampanyamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu noktada vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz."

