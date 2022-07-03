Demirci'de çocuklar, bisikletteki yetenekleri gösterdi - Son Dakika
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Demirci'de çocuklar, bisikletteki yetenekleri gösterdi

03.07.2022 13:22

Bisiklet yarışlarından dron görüntüleri Bisiklet yarışlarına katılan çocuklar Çocuklara ödül verilmesi Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un açıklaması Demirci'de çocuklar, bisikletteki yetenekleri gösterdi MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen bisiklet yarışlarında 3 -15 yaş...

Bisiklet yarışlarından dron görüntüleri

Bisiklet yarışlarına katılan çocuklar

Çocuklara ödül verilmesi

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un açıklaması Demirci'de çocuklar, bisikletteki yetenekleri gösterdi

MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen bisiklet yarışlarında 3 -15 yaş arası çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı.

Demirci Belediyesi ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile ilçenin kurtuluşunun 100. yılı faaliyetleri kapsamında 4 ayrı kategoride 300 çocuğun katılımıyla bisiklet yarışları düzenlendi.

2 kilometrelik parkurda 3-6 yaş, 7-9 yaş, 10-12 yaş ve 13-15 yaş gruplarının katılımıyla tamamlanan yarışlar sonrası çocuklara kask ve tişört hediye edildi.

Yarışmada ilk 3'e girmeyi başaran çocuklara Belediye Başkanı Selami Selçuk, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Yılmaz ve diğer ilgililer tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi.

Belediye Başkanı Selçuk, yarışmaya katılan tüm çocukları birinci gördüklerini belirterek, "Çocuklarımıza yarışma alışkanlığını kazandırmak ve ekranlardan uzak bir etkinlik düzenlemek istedik. Ailelerimizin ilgisi de bizi mutlu etti. Gelecek yıllarda daha güzel organizasyonları düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirci'de çocuklar, bisikletteki yetenekleri gösterdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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