Demirci'de çok amaçlı salon açıldı - Son Dakika
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Demirci'de çok amaçlı salon açıldı

23.05.2022 08:54
Demirci'de çok amaçlı salon açıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye tarafından kırsal Serçeler Mahallesi'ne yapılan çok amaçlı salon hizmete açıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye tarafından kırsal Serçeler Mahallesi'ne yapılan çok amaçlı salon hizmete açıldı.

Açılışa AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Aydemir programda yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Selami Selçuk'a teşekkür ederek kendisinin göreve geldiği günden bugüne kent sakinlerinin yaşam kalitesini arttırmak için çalıştığını söyledi.

Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirten Aydemir, Kovid-19 ile mücadele döneminde Türkiye'nin dünyaya örnek olduğunu aktardı.

Belediye Başkanı Selami Selçuk da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şehirde ne varsa köylerde de o olacak" talimatıyla yola çıktıklarını anlattı.

Ramazan ayı öncesinde Gümele ve İcikler Mahallesi çok amaçlı salonlarını hizmete açtıklarını aktaran Selçuk,"Bayram sonrası da Ahmetler Mahallesi ve bugün Serçeler Mahallesi'nde çok amaçlı salonu hizmete sunuyoruz. Bunlar bizim yüz akımız. Bundan sonra da çok amaçlı salon yatırımlarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Serçeler Mahalle Muhtarı Mustafa Atıcı, Belediye Başkanı Selami Selçuk'a teşekkür plaketi takdim etti.

Konuşmaların ardından salonun açılış kurdelesi kesildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Demirci'de çok amaçlı salon açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demirci'de çok amaçlı salon açıldı - Son Dakika
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