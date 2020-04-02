Demirci'de doğalgaz çalışmaları - Son Dakika

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Demirci- Gördes arasında yapılacak olan Doğalgaz Botu Hattı için kamulaştırmaların başlamasına ilişkin kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığını ve resmi gazetede yayımlandığını belirterek, "Mutluyuz, gururluyuz, canı gönülden teşekkür ederiz" dedi.

Selçuk gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın 7 Aralık 2019 tarihinde ilçeyi ziyaretinde müjdelediği doğalgaz yatırımının etüt ihalesi sürecinin daha önce tamamlandığını ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik Anonim Şirketi (TÜMAŞ) mühendislerinin Demirci Belediyesi Fen İşleri ekipleri ile birlikte çalışarak 8 ay sürecek etüt çalışmasına başladığını hatırlattı.

Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Demirci doğalgaz boru hattının geçeceği güzergahlarda kamulaştırma çalışmalarının başlamasının yer aldığı kararın 01 Nisan 2020 Perşembe günü resmi gazetede yayınlandığını belirterek şunları kaydetti:

"Mutluyuz, gururluyuz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'a ve milletvekillerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Demirci'mize ne söz verdiysek takipçisi olduk. Bugün verdiğimiz her sözün gerçekleştiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Kıymetli halkımıza ve ilçemize hayırlı olsun."