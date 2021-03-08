Demirci'de Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, ilçe merkezinde tekstil, halı dokuma ve halı temizleme atölyelerinde çalışan kadınları ziyaret etti.

Başkan Selami Selçuk ve beraberindekiler, işletmelerde çalışan kadınlara günün anısına çiçek hediye etti.

Selçuk'un eşi Güzide Selçuk da Kulalar, Rahmanlar, Mahmutlar mahalleleri ile tarlalarda çalışan kadınları ziyaret etti.

Mahallelerdeki atölyelerde halı dokuyan, fırınlarda ve tarlalarda çalışan kadınların Kadınlar gününü kutlayan Selçuk, onlara çeşitli hediyeler verdi.