Demirci'de eğitime kar tatili - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirci'de eğitime kar tatili - Son Dakika

Demirci'de eğitime kar tatili

20 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

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Manisa'nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.


Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Demirci Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi. Demirci ilçe genelinde ilk ve orta lise dereceli okullarımızda eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için 6 Şubat 2020 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi. - MANİSA

Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:58 Kaynak: İHA
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