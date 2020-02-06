Demirci'de eğitime kar tatili - Son Dakika

Demirci'de eğitime kar tatili
20 dakika önce
Manisa'nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:58 Kaynak: İHA
Manisa'nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Demirci Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi. Demirci ilçe genelinde ilk ve orta lise dereceli okullarımızda eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için 6 Şubat 2020 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi. - MANİSA
Son Dakika İstanbul'da hava sıcaklığı 20 derece birden azalarak -3'e düşecek 71 yaşındaki adam yok olmaya yüz tutmuş saraçlık mesleğini sürdürüyor Sabiha Gökçen'deki faciada kule, pilotları uyarmış: Sizden önceki uçak pas geçti Van'da yaşanan çığ faciasında 2 günde 38 kişi hayatını kaybetti