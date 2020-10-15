Demirci'de elma hasadı sürüyor - Son Dakika

Demirci'de elma hasadı sürüyor

15.10.2020 16:33

Manisa'nın Demirci ilçesinde elma hasladı sürüyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde elma hasladı sürüyor.

Ekim ayı başında başlanan hasatta golden, Beşparmak ve Amasya türü elmaların ağaç dibine dökülen ve yaralı olanları ayıklanıyor.

İlçe merkezinin yanı sıra Bardakçı, Mahmutlar, Çanakçı, Rahmanlar ve Ulacık mahallelerinde yılda 3 bin ton üretimi yapılan elmaların 2 bin tonu İstanbul, İzmir ve Ankara'ya gönderiliyor.

Hasatta ağaç diplerine dökülen ve hava şartları dolayısı ile yara alan elmalar da ekonomiye kazandırılmak için toplanarak Denizli, Isparta ve Bursa'daki meyve suyu fabrikalarına gönderiliyor.

Meyve suyu fabrikalarına gönderilen elmaların kilogramı alıcılar tarafından 65 kuruşa alınıyor.

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilçenin yüksek kesimleri olan Bardakçı, Mahmutlar, Rahmanlar ve Ulacık mahallelerinde yılda 3 bin ton elma üretimi yapıldığını ifade ederek, "Yöre çiftçimiz elmadan iyi gelir elde ediyor. Elma meyvesinin iyi olanları tüketilmek üzere kasalanıp yurt içindeki pazarlara gönderilirken, kalan kısmı meyve suyu için satılıyor. Demirci'de 3 bin 500 dekar alanda üretim yapılıyor. Hedefimiz üretimde dekarı arttırmanın yanı sıra kaliteyi arttırmak." diye konuştu.

Demirci'de elma hasadı sürüyor
Demirci'de elma hasadı sürüyor
Demirci'de elma hasadı sürüyor
Demirci'de elma hasadı sürüyor

Mahmutlar, Demirci, Ankara, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demirci'de elma hasadı sürüyor - Son Dakika

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