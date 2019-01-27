Demirci'de Ev Yangını
14 dakika önce
Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Üşümüş Mahallesi'nde meydana gelen yangında bir ev tamamen yandı.
Manisa
'nın Demirci
ilçesine bağlı Üşümüş Mahallesi'nde meydana gelen yangında bir ev tamamen yandı.
Edinilen bilgilere göre, yangın bugün öğle saatlerinde Haşim Bozkurt'a (60) ait evde meydana geldi. Sobadan çıkan alevlerin sıçramasıyla başladığı öne sürülen yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İcikler İtfaiye
müfrezesi ekipleri müdahale etti. Yangında can kaybı ve yaralanma olmaz iken, evin içindeki eşyalarla birlikte tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:26 Kaynak: İHA
100 Bin TL Değerindeki 5 Bin Saman Balyası Kül Oldu
68 Yaşındaki Talihsiz Adamın, Öldürülme Anı Kamerada!
Ağılın İçindeki Cesedi Görmek İsteyen Vatandaşlar, Arbedeye Neden Oldu
Kazada Araçtan Dışarı Fırlayan Kişi, Feci Şekilde Can Verdi