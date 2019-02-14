Son Dakika Haberleri: Demirci'de Ev Yangını

Demirci'de Ev Yangını

1 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

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Manisa'nın Demirci ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre Mahmutlar mahallesinde Mustafa Darıcı'ya ait 2 katlı evin çatısından alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangın söndürülürken evin çatısı kullanılmaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:12 Kaynak: AA

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