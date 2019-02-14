Demirci'de Ev Yangını
1 saat önce
Manisa'nın Demirci ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Manisa
'nın Demirci
ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre Mahmutlar
mahallesinde Mustafa Darıcı'ya ait 2 katlı evin çatısından alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri, yangına müdahale etti.
Yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangın söndürülürken evin çatısı kullanılmaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:12 Kaynak: AA
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