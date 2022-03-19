Demirci'de Gördesli Makbule ve Demirci Akıncıları konferansı - Son Dakika
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Demirci'de Gördesli Makbule ve Demirci Akıncıları konferansı

19.03.2022 14:21
Demirci'de Gördesli Makbule ve Demirci Akıncıları konferansı

Manisa'nın Demirci ilçesinde "Gördesli Makbule ve Demirci Akıncıları" kitabının yazarı Serra Menekay, öğrencilere ve vatandaşlara konferans verdi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde "Gördesli Makbule ve Demirci Akıncıları" kitabının yazarı Serra Menekay, öğrencilere ve vatandaşlara konferans verdi.

İlçenin kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik Merkezi'nde düzenlenen konferansta yazar Serra Menekay, milli kurtuluş mücadelesinden kesitleri dinleyenlerle paylaştı.

Demirci Akıncılarının, ilçe ve çevresinde verdiği mücadeleleri anlatan Menekay, Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı, Gördesli Makbule, Usturumcalı Halil Efe ve Parti Pehlivan gibi kahramanların hayat hikayeleri hakkında bilgi verdi.

Programda ayrıca Tohumluk Vakfı Başkanı Sanatçı Pınar Ayhan da Aysim Dolgun Yıldız tarafından bestelenen "Kınalı Efem" türküsünü MCBÜ Demirci Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Hayati Cezayirlioğlu eşliğinde seslendirdi.

Programa Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş, Demirci Akıncıları Derneği Başkanı Hüseyin Kıncı, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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Gördesli Makbule, Hisarcık, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demirci'de Gördesli Makbule ve Demirci Akıncıları konferansı - Son Dakika


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