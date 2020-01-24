Demirci'de Hafız Yetiştirme ve Kuran Kursu binası için çalışmalar başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirci'de Hafız Yetiştirme ve Kuran Kursu binası için çalışmalar başladı - Son Dakika

Demirci'de Hafız Yetiştirme ve Kuran Kursu binası için çalışmalar başladı

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapılacak olan Hafız Yetiştirme ve 4-6 yaş Kuran Kursu için inşaat çalışmaları başladı.

Demirci'de Hafız Yetiştirme ve Kuran Kursu binası için çalışmalar başladı, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapılacak olan Hafız Yetiştirme ve 4-6 yaş Kuran Kursu için inşaat çalışmaları başladı.

Fatih Mahallesinde bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen eski cezaevinde yıkım çalışmalarının ardından bin 350 metrekare büyüklüğünde 2 kattan oluşan Hafızlık Yetiştirme ve 4-6 Yaş Kuran Kursu (anaokulu) yapılacak.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, yaklaşık 2 milyon 220 bin lira yatırım bedeli olan Hafızlık Okulu ve 4-6 Yaş Kuran Kursu inşaatının ihale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacağını belirterek, hizmetin ilçeye kazandırılmasına aracı olan Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner'e teşekkür ettiklerini bildirdi.

Kuran-ı Kerim, Demirci, Türkiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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