Demirci'de hayatını kaybeden Filistin ve Doğu Türkistanlılar için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde Filistin ve Doğu Türkistan'da şehit olan Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Alaca Camisinde Cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazında, zulüm gören Müslümanlar için dua edildi.

Namazın ardından Demirci Memur-Sen İlçe Temsilcisi Mehmet Dağlar bir açıklama yaparak, "Filistin ve Doğu Türkistan'da Müslüman kardeşlerimiz her gün zulümle karşı karşıya. Şehit olan Müslüman kardeşlerimiz için sivil toplum kuruluşlarımızın katılımı ile cenaze namazı kıldık, bu zulümlerin bitmesi ve Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olması için dua ettik" dedi.