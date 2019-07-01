Demirci'de Hint keneviri yetiştiren 4 kişi Selendi'de yakalandı
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MANİSA'nın Demirci ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda izinsiz ekilen 1500 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:14 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Demirci
ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda izinsiz ekilen 1500 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirlerini yetiştirdikleri belirlenen 4 kişi ise Selendi
ilçesinin kırsal Havaoğlu Mahallesi'nde yakalanıp, gözaltına alındı.
Demirci Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal Alaağaç, Marmaracık
ve Ayvaalan mahalleleri arasında bulunan Alaağaç Deresi mevkisinde, izinsiz Hint keneviri yetiştirildiği ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma, Hint kenevirlerini E.Ö., E.G., N.Ö. ve A.G.'nin yetiştirdiğini belirledi. Şüphelilerin Selendi ilçesinin kırsal Havaoğlu Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, dün akşam saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 4 kişinin evinde yapılan aramada define aramakta kullanılan dedektör ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin yetiştirdiği 1500 kök Hint keneviri de imha edilmek üzere jandarma ekiplerince söküldü. Demirci'ye getirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
- Manisa
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