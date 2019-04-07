Son Dakika Haberleri: Demirci'de Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Demirci'de Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

40 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki ayrı işyerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Demirci'de Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde iki ayrı işyerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı ve Menderes Caddeleri üzerinde 2 iş yerinde hırsızlık olayı araştıran polis ekipleri, güvenlik kameralarından olayı gerçekleştiren zanlının kimliğini tespit etti.

Hırsızlığı 14 ayrı hırsızlık suçlarından sabıkası bulunan A.A'nın gerçekleştirdiğini ve zanlının, otobüs terminalinde ilçeyi terketmek üzere olduğunu belirleyen ekipler operasyon düzenledi.

Ekipler, A.A'yı bindiği otobüsün içerisinde gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:49 Kaynak: AA

Manisa, Demirci, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü İstanbul'daki Geçersiz Oy Sayımında Son durum: 39 İlçede Kime Kaç Oy Yazıldı? AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442 AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 18:29:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demirci'de Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]