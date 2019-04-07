Demirci'de Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı
40 dakika önce
Manisa'nın Demirci ilçesinde iki ayrı işyerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.
Manisa
'nın Demirci
ilçesinde iki ayrı işyerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kaymakam İbrahim Ethem
Akıncı ve Menderes
Caddeleri üzerinde 2 iş yerinde hırsızlık olayı araştıran polis ekipleri, güvenlik kameralarından olayı gerçekleştiren zanlının kimliğini tespit etti.
Hırsızlığı 14 ayrı hırsızlık suçlarından sabıkası bulunan A.A'nın gerçekleştirdiğini ve zanlının, otobüs terminalinde ilçeyi terketmek üzere olduğunu belirleyen ekipler operasyon düzenledi.
Ekipler, A.A'yı bindiği otobüsün içerisinde gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:49 Kaynak: AA
İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü
İstanbul'daki Geçersiz Oy Sayımında Son durum: 39 İlçede Kime Kaç Oy Yazıldı?
AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442
AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak