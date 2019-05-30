Demirci'de ihtiyaç sahibi 667 aileye yardım
1 saat önce
Manisa'nın Demirci ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan erzak paketi dağıtıldı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:06 Kaynak: AA
'nın Demirci
ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan erzak paketi dağıtıldı. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğinin desteğiyle Demirci Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ramazan yardım paketleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde daha önce tespit edilen ailelere teslim edildi.
İçinde muhtelif gıdaların yer aldığı 667 ramazan paketi, ailelere bayram öncesi yönetim kurulu üyeleri ve hayırseverler tarafından ulaştırıldı.
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem yaptığı açıklamada, "Bolluk ve bereket ayı olan Ramazan ayının son günlerine geldik. Odamız olarak her yıl ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım çalışması yapıyoruz. Odalar ve Borsalar Birliğimizin desteği ile hazırlanan ve içerisinde gıda malzemelerinin yer aldığı 667 ramazan paketi daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim edildi. Gelecek yıl hedefimiz daha çok aileye ulaşabilmektir." dedi.
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