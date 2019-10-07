Son Dakika Haberleri: Demirci'de ihtiyaç sahibi öğrencilere bot dağıtıldı
Son Dakika Güncel Demirci'de ihtiyaç sahibi öğrencilere bot dağıtıldı

Demirci'de ihtiyaç sahibi öğrencilere bot dağıtıldı

47 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi 952 öğrenciye kışlık bot dağıtıldı.

Demirci'de ihtiyaç sahibi öğrencilere bot dağıtıldı, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi 952 öğrenciye kışlık bot dağıtıldı.

Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca, eğitime yardım kampanyaları çerçevesinde ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için kışlık bot alındı.

Oda Başkanı Nurettin Kelem ve Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Fatih Dilşeker, aldıkları botu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okullara teslim etti.

Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem yaptığı açıklamada, eğitimini sürdüren ihtiyaç sahibi öğrencilere desteklerinin devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda İlçemiz merkez ve kırsal ilkokul ve ortaokullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi 952 öğrencimize kışlık ayakkabılarını okullarına teslim ettik. Gelecek yıl, kış mevsimi öncesinde farklı bir hediyemiz olacak öğrencilerimize." dedi.

Demirci, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu sahaya iniyor: 18 Ekim'de partisinin yol haritasını açıklayacak
Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde skandal olay! Doktor hastaya kullanmaması gereken ilacı yazdı Konya Büyükşehir Belediyesi, tasarruf için 15 ilçedeki ulaşım hatlarını kaldırdı Putin, tayga ormanlarını gezdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 16:39:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demirci'de ihtiyaç sahibi öğrencilere bot dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]