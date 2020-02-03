Demirci'de iki proje için ilk imzalar atıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirci'de iki proje için ilk imzalar atıldı - Son Dakika

Demirci'de iki proje için ilk imzalar atıldı

6 saat önce

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan "Büyük Yayla Yüksek İrtifa Futbol Kamp ve Turizm Merkezi Fizibilitesi" ve "Demirci'de Yetiştirilen Tarım Ürünlerinin Kurutulması Tesisinin Fizibilitesi" projeleri için imza töreni düzenlendi.

Demirci'de iki proje için ilk imzalar atıldı, System.String[]

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan "Büyük Yayla Yüksek İrtifa Futbol Kamp ve Turizm Merkezi Fizibilitesi" ve "Demirci'de Yetiştirilen Tarım Ürünlerinin Kurutulması Tesisinin Fizibilitesi" projeleri için imza töreni düzenlendi.

Demirci Kaymakamlığında düzenlenen törene, Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Demirci Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören ve proje ekibi katıldı.

Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk, Demirci Kaymakamlığı, Demirci Belediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi Demirci Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan projelerin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:12 Kaynak: AA
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