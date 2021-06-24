Demirci'de inşası süren 4 sulama barajı yıl sonuna kadar tamamlanacak - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde 4 sulama barajının inşasının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Devlet Su İşlerinden (DSİ) yapılan açıklamaya göre, DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, inşası süren Durhasan, Kuzuköy, Sayık ve Güveli barajlarında incelemelerde bulundu.

Çınar, yaptığı açıklamada, Sayık, Güveli ve Kuzuköy barajlarının gövde dolgu çalışmalarının son aşamada olduğunu, Durhasan Barajı'nda yapılacak dolusavak ve sağ sahil heyelan iyileştirmelerinin hızla tamamlanacağını söyledi.

Kuzuköy Barajı ile 1500, Sayık Barajı ile 960, Güveli Barajı ile 1000 ve Durhasan Barajı ile de 1870 dekar araziye can suyu sağlanacağını aktaran Çınar, barajlarda inşa çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Daha önce Ayvalanı ve Kılavuzlar barajlarını bölge üreticisinin hizmetine sunduklarını hatırlatan Çınar, bölgede hizmet veren baraj sayısının böylece 6'ya ulaşacağını dile getirdi.