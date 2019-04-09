Son Dakika Haberleri: Demirci'de İstihdam Seferberliği Toplantısı

Demirci'de İstihdam Seferberliği Toplantısı

34 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde, "İstihdam Seferberliği 2019" ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Demirci'de İstihdam Seferberliği Toplantısı, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde, "İstihdam Seferberliği 2019" ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Yavuz Kurt, Demirci Ticaret Odasında düzenlenen toplantıda, istihdam maliyetlerinin azaltılması ve rekabet gücünün arttırılması noktasında sağlanan kolaylıkları anlattı.

Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem de devletin, iş dünyasına pek çok kolaylık sağladığına dikkati çekti.

Toplantıya, Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol, İŞKUR İl Müdürü Eşref Aslan ve iş adamları katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:21 Kaynak: AA
Manisa, Demirci, Güncel
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