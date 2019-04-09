Demirci'de İstihdam Seferberliği Toplantısı

Manisa
'nın Demirci
ilçesinde, "İstihdam Seferberliği 2019" ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu
Müdürü Yavuz Kurt, Demirci Ticaret Odasında düzenlenen toplantıda, istihdam maliyetlerinin azaltılması ve rekabet gücünün arttırılması noktasında sağlanan kolaylıkları anlattı.
Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem de devletin, iş dünyasına pek çok kolaylık sağladığına dikkati çekti.
Toplantıya, Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol, İŞKUR
İl Müdürü Eşref Aslan ve iş adamları katıldı.