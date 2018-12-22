Son Dakika Haberleri: Demirci'de Kaçak Kazı Yapan 9 Kişi Yakalandı

Demirci'de Kaçak Kazı Yapan 9 Kişi Yakalandı

3 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde koruma altında bulunan Sidas Antik Kenti'nde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı öğrenilen 9 kişi suçüstü yakalandı.

Demirci'de Kaçak Kazı Yapan 9 Kişi Yakalandı, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde koruma altında bulunan Sidas Antik Kenti'nde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı öğrenilen 9 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İcikler Mahallesi yakınlarında bulunan Sidas Antik Kenti içinde kaçak olarak tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan 9 kişi Demirci İlçe Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı. Şüpheliler T.B., E.Ç., B.A., H.İ.K.,Y.Ş.,K.S., A.Ç., S.Y., E.D. İlçe Jandarma Komutanlığının aldığı güvenlik tedbirleri altında Demirci Devlet Hastanesine getirilerek sağlık muayenesinden geçirildi. Muayeneleri tamamlanan şüphelilerin jandarmada sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukurda tavus kuşu figürlü tarihi bir mozaik bulundu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:07 Kaynak: İHA

Manisa, Demirci, 3. Sayfa
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